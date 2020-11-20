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Jandarma'dan pandemi ile mücadele çalışması

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kovid-19 ile mücadele konusunda alınan tedbirlerin uygulanması ve denetimi konusunda çalışmalar yürütülüyor.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Giriş Tarihi: 20.11.2020 15:35 ABONE OL
Jandarma'dan pandemi ile mücadele çalışması

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kovid-19 ile mücadele konusunda alınan tedbirlerin uygulanması ve denetimi konusunda çalışmalar yürütülüyor.

Genel asayiş konusunda vatandaşların huzur ve güveni için her zaman görev başında olan jandarma ekipleri, vatandaşın sağlığı içinde görev yürütüyor, sorumluluk alıyor.

Malatya'da jandarmanın sorumluluk alanları içinde yer alan mahallelerde İl Jandarma ekiplerince kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve uygulamalar denetlenirken, vatandaşlar ise kovid-19 ile ilgili mücadele konusunda bilgilendirilerek uyarılıyor.
Jandarma resmi devriye araçlarında da sürekli anons yaparak vatandaşları bilgilendiriyorlar.

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Jandarma'dan pandemi ile mücadele çalışması
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