Jandarma'dan sahte içkiye geçit yok!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Silivri'de 4 şahıs tarafından piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin hazırlandığı adres belirlendi.



İNSAN SAĞLIĞI HİÇE SAYILDI



Jandarma ekipleri, insan sağlığını hiçe sayacak şekilde ve hijyenik olmayan ortamda hazırlanan sahte içkilerin piyasaya sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Silivri'de belirlenen adrese baskın düzenledi.



JANDARMA GEÇİT VERMEDİ



Adreste arama yapan jandarma ekipleri ilk olarak, oldukça sağlıksız koşullarda damıtılmak üzere bekleyen üzüm dolu bidonlar ile karşılaştılar. Evin iç kısmına ilerledikçe, oturma odası olarak kullanılan alana kurulu damıtma düzeneği, çatı arasında gizlenmiş haldeki içki şişeleri ve bidonlar jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Aramaların neticesinde insan sağlığını hiçe sayarcasına şişelenmiş ve şişelenmeye hazır vaziyette 5 ton sahte içki ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.K.,B.K.,H.M.ve H.Ç 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

JANDARMA UYARDI



Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.