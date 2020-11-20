Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakaladı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.

Şüphelilerin kazı malzemeleri ile kamyonetle geleceği bilgisinin alınması üzerine şüphelilerin suçüstü yakalanabilmesi amacıyla Jandarma ekiplerince kazı yapılacak yerde pusu kuruldu.

Şüphelilerin kazmayla kazı yapmaya başladıkları esnada Jandarma ekiplerince baskın yapılarak 4 kişi kazı malzemeleriyle yakalandı. .

Şüpheliler S.A, Ş.H, B.Y ve A.E gözaltına alınarak haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanununda yer alan izinsiz kazı yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Kazıda kullanılan araç ve gereçler ise muhafaza altına alındı.