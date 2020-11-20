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İstanbul havalimanında kaçak koronavirüs ilacı operasyonu! Trump da kullanmıştı

’nda görev yapan 'Risk Analiz Timi’ Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, ABD Başkanı 'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen 'Remdesivir' isimli  koronavirüs ilacı ele geçirdi. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:32 Son Güncelleme: 20.11.2020 10:18 ABONE OL
İstanbul havalimanında kaçak koronavirüs ilacı operasyonu! Trump da kullanmıştı

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan 'Risk Analiz Timi' Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen 'Remdesivir' isimli koronavirüs ilacı ele geçirdi. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarının gündemde olduğu bir dönemde Türkiye'ye kaçak olarak hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçların getirilebileceği ihtimalini değerlendiren İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü 'Risk Analiz Timi'ne bağlı polis ekipleri, Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.

Yolcuları, dış hatlar terminalinden çıkış yapmadan durdurarak bavullarını kontrol eden polis ekipleri Özbekistan'da üretilen ve Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen flakon adı verilen özel cam şişe içinde her biri 100 miligramlık 23 adet koronavirüs ilacı tespit etti.

OPERASYON ANI KAMERADA

Polislerin yolculara yaptığı operasyon ise anı kameralara yansıdı. Görüntülerde x-Ray cihazından geçirilen bavulları açarak kontrol eden polis ekipleri, çantada özel olarak ambalajlanmış kutuları fark ediliyor. Kutudan çıkarılan ve flakon içinde toz olarak bulunan ilaçlar, polislerin dikkatini çekiyor. Yapılan incelemede ilaçların koronavirüs tedavisinde kullanılan 'remdesivir' olduğu anlaşılıyor.

TANIDIKLARINA GETİRMİŞLER

Bavullarda ayrıca koronavirüs ilacının yanı sıra ayrıca 13 karton elektronik sigara, 44 kilogram çay ve 21 karton sigara da tespit edildi. Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu. Haklarında yasal işlem başlatılan yolcuların koronavirüs ilaçlarını İstanbul'da yaşayan tanıdıklarının isteği üzerine getirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

TRUMP'IN TEDAVİSİNDE KULLANILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'a koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar bizzat doktorları tarafından açıklanmış, bu ilaçlar arasında 'remdesivir'in de olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

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İstanbul havalimanında kaçak koronavirüs ilacı operasyonu! Trump da kullanmıştı
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