İstanbul havalimanında kaçak koronavirüs ilacı operasyonu! Trump da kullanmıştı

Yolcuları, dış hatlar terminalinden çıkış yapmadan durdurarak bavullarını kontrol eden polis ekipleri Özbekistan'da üretilen ve Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen flakon adı verilen özel cam şişe içinde her biri 100 miligramlık 23 adet koronavirüs ilacı tespit etti.



OPERASYON ANI KAMERADA



Polislerin yolculara yaptığı operasyon ise anı kameralara yansıdı. Görüntülerde x-Ray cihazından geçirilen bavulları açarak kontrol eden polis ekipleri, çantada özel olarak ambalajlanmış kutuları fark ediliyor. Kutudan çıkarılan ve flakon içinde toz olarak bulunan ilaçlar, polislerin dikkatini çekiyor. Yapılan incelemede ilaçların koronavirüs tedavisinde kullanılan 'remdesivir' olduğu anlaşılıyor.