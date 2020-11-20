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’da mevsimin ilk karı yağdı

’nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Giriş Tarihi: 20.11.2020 22:33 ABONE OL
Malatya’da mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'nın yüksek kesimlerinde yılın ilk karı görüldü.

Rakımı 1400 metrenin üzerindeki bazı yerleşim yerlerinde kar yağışı etkili olurken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri de anında kapanan yollara anında müdahale etti.

Yeşilyurt'a bağlı, Yalınkaya mevkiinde merkeze 35 Km. uzaklıktaki 14 Km'lik yolu kardan temizleyen ekipler, rakımı yüksek bölgelerdeki kırsal mahalleler için de teyakkuza geçti. Malatya Büyükşehir Belediyesi kırsal ve yüksek bölgelerde herhangi bir sorun yaşanmaması için 350 araç ve 950 Personelle şehrin değişik bölgelerinde önlem aldı.

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Malatya’da mevsimin ilk karı yağdı
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