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Meclis'e girişlerde kodu zorunlu hale geldi

yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren kodu uygulamasına geçildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 13:29 Son Güncelleme: 20.11.2020 13:34 ABONE OL
Meclis'e girişlerde HES kodu zorunlu hale geldi

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde bugünden itibaren HES kodu uygulamasına başlandı.

"RİSKSİZ" BİLGİSİNİN ARDINDAN GİRİŞE ONAY VERİLECEK

Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu verilecek ziyaretçilerin, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden HES kodu doğrulaması yapılacak ve "risksiz" bilgisinin ardından girişe onay verilecek.

Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES kodu doğrulaması yapılacak.

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Meclis'e girişlerde HES kodu zorunlu hale geldi
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