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merkezli 7 ildeki operasyonu

merkezli 7 ilde, 'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i daha adliyeye sevk edildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 10:14 Son Güncelleme: 20.11.2020 10:19 ABONE OL
Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bir şüphelinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulduğu öğrenildi.

Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da 17 Kasım'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 25 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 2'i tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu
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