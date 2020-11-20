Son dakika... Kız öğrencileri tahtaya çağırıp taciz etti; Öğretmenin 22,5 yıl hapsi isteniyor

"KALABALIKTA TEMASIMI YANLIŞ ANLADILAR"



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğretmen öğrencilerine yönelik hiçbir şekilde cinsel tacizde bulunmadığını, sınıfta kalabalık bir sırada istemeden temasta bulunmuş olabileceğini ancak kasıtlı olarak temasta bulunmadığını söyledi. Son dakika skandalına konu olan taraflarla ilgili gelişmeler de yaşandı. Cinsel taciz olayına ilişkin soruşturma sırasında her ne kadar aileler şikayetlerinden vazgeçmiş olsa da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Y.K., hakkında fezleke düzenleyerek iddianame düzenlenmesi üzerine dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.





22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda aldığı son dakika kararıyla Türkçe öğretmeni Y.K.'nın mağdur çocukların çocuk izlem merkezinde alınan ifadelerinde, maruz kaldıkları eylemleri anlattıkları ve şüphelinin eylemleri hususunda tanık oldukları hususlarda da samimi beyanlarda bulunduklarını belirterek hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Tutuksuz olarak yargılanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.