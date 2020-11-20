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merkezli operasyonu: 24 kişi adliyeye sevk edildi

merkezli olarak 3 ilde geçtiğimiz hafta yapılan terör örgütü 'a yönelik yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 24 kişi adliyeye sevk edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:37 ABONE OL
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 24 kişi adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar neticesinde terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 24 kişiye yönelik olarak Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 şüpheli şahıs, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyonda 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 18 pompalı tüfek fişeği, 47 tabanca fişeği, çok sayıda toplama kararı bulunan kitap ve dergi ile dijital materyal ele geçirildi.

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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 24 kişi adliyeye sevk edildi
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