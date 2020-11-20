Şanlıurfa Şehir Hastanesi Toplantısı gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı'nca Şanlıurfa'ya yapılacak olan bin 700 yataklı şehir hastanesinin projesi, tadilat, revizyon ve tüm tıbbi hizmet alanlarının düzenlenmesi ile ilgili olarak Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Kara, Destek Hizmetleri Başkanı Halil Beyazkendir, Sağlık Bakanlığı'na bağlı genel müdürlüklerin yöneticileri ve daire başkanlarının katılımının sağlandığı toplantı gerçekleştirildi.

Doç.Dr. Erkuş; "Şanlıurfa için büyük önem arz eden özellikle tıbbi hizmetler başta olmak üzere acil servis, yataklı servisler, yoğun bakımlar, ameliyathane hizmetleri ve görüntüleme hizmetlerinin planlanması noktasında Şanlıurfa'nın önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak hazırlamış olduğumuz planları bakanlığımız yöneticilerine sunup fikirlerimizi beyan ettik. Yapılmasını istediğimiz değişikliklerle beraber yeniden revize edilecek olan projenin hazırlanması ile en kısa zamanda ihale sürecine geçilecek olup şehir hastanesinin inşaatına başlanacaktır. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun." dedi.