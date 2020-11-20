Şanlıurfa’da araba çarpan genç kızın yardımına vatandaşlar koştu

Şanlıurfa'da orta refüjdeki ağaçlar nedeniyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayayı görmeyen sürücü, genç kıza çarptı. Yaralanan genç kız, çevredeki vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Haliliye İlçesi Yunus Emre Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, orta refüjdeki ağaçlar nedeniyle yayayı görmeyen 63 ABV 739 plakalı araç sürücüsü, karşıya geçemeye çalışan genç kıza çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız, yaralandı. Genç kızın yaralandığı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaya, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.