Şanlıurfa’da gözaltına alınan 16 DEAŞ üyesiyle ilgili son dakika gelişmesi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar neticesinde terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 25 kişiyi yakalamak için Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınmıştı.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahısların faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; haklarında geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerine gidip geldikleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne lojistik malzeme aktarımı yaptıkları yaptıklarına dair bilgiler bulunan 25 kişi 10 Kasım'da yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'Si COVID-19 karantina alınırken adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli Savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 16 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.