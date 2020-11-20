Satmak için depoladı! Suçüstü yakalandı

Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul'da ilaç ve ilaç etken maddelerinin depolandığı iki adrese baskın yaptı. Toplamda 479 bin 116 adet ürün satışa hazır halde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih ve Güngören İlçeleri'nde ilaç etken maddeli gıda ürünleri, zayıflama çayları ve hap depolandığını tespit etti.

Söz konusu ürünlerin satışının yapıldığını saptayan Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 186 bin 880 adet macun, çikolata, damla, krem, 73 bin 856 adet hap ve kapsül, 780 adet zayıflama çayı, bin 800 adet sprey, 107 bin 900 adet ambalaj etiketi olmak üzere 371 bin 216'sı dolu şekilde toplamda 479 bin 116 adet ürün ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda Veya İlaçların Ticareti" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma Veya Satma" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.