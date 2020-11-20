Savcıyı tehdit eden HDP'li Demirtaş'ın davası başladı: Bu kez mahkemeyi "hukuki kıyamet" ile tehdit etti!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlarını işlediği gerekçesiyle toplamda 8 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanarak Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Yargılanmasına başlanan Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldığı ilk duruşmasında savunmasını yüz yüze yapmak istediğini ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın da duruşmaya gelmesini talep ederek, "Savunmamı yüz yüze yapmak istiyorum. Oraya geleceğim ve herkesin ne olduğunu ortaya dökeceğim" dedi.

SAVUNMA YERİNDE TEHDİT SAVURDU

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Selahattin Demirtaş ve taraf avukatları katıldı. Selahattin Demirtaş SEGBİS aracılığı ile savunma yapmak istemediğini ifade ederek, "Savunmamı bu şartlar altında yapabilecek durumda değilim. Mart ayından bu yana devam eden pandemi tedbirleri kapsamında avukatlarımla 8 aydır açık görüş yapamıyorum. Burada haklarım tamamen koruma altına alınmadan esasa dair savunma yapmayacağım" dedi. Sanık müdafi avukat Aydın Erdoğan, Demirtaş'ın derhal beraatını talep ettiklerini belirterek sözlerinin tehdit içerikli olmadığını söyledi. Avukat Erdoğan, "Ankara gibi bir ilin başsavcısı pek çok suç ile mücadele halindedir. Müvekkilin yorumu ciddiye alınacak değildir" dedi.

"KIYAMETİ KOPARACAĞIM"

Tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, duruşmalara hazır edilmesi talebine ilişkin kabul edilmediği takdirde savunma yapacağını reddeceğini ve mahkeme salonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın da hazır edilmesini talep ettiğini kaydederek 'Ben ondan daha iyi bir hukukçuyum' dedi. Demirtaş, "Ben savunmadan kaçmıyorum, Ankara'da bizzat savunma yapmayı talep ediyorum. Huzurunuzda hukuki kıyamet koparacağım. Madem yargılama konusunda ısrar var, duruşma salonuna gelerek herkesin ne olduğunu ortaya dökeceğim. Ben Yüksel Kocaman'dan daha iyi bir hukukçuyum. Duruşmaya Almanya'dan Avusturya'ya kadar hukukçuları Avrupa parlamenterleri, muhalefet liderlerini çağıracağım en büyük salonu istiyorum. Yüksel Kocaman yeterince meşhur olmadığını düşünüyorsa onu ben meşhur edeceğim, kendisini de burada görmek istiyorum. SEGBİS ile katılmaya zorlarsanız savunma yapmayacağım" diye konuştu. Mahkeme Demirtaş'ın duruşma salonunda hazır edildiği celsede savunma yapma isteğini pandemi koşulları ve sanığın kronik rahatsızlığı olduğu gerekçesi ile reddederek SEGBİS ile bağlanmasına karar verdi. Sanık avukatlarının derhal beraat verilmesi talebi ise Demirtaş'ın savunmasını yapmamış olması nedeniyle reddetti.