Sokak köpeği için kendi canını hiçe saydı

Kocaeli Kandıra İlçesi Kerpe Sahilinde, Perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, denize giren ve açılan bir köpeğin çırpındığını gören vatandaşlar, sahilde toplanarak köpeği kıyıya çağırmaya başladı. Ancak olduğu yerde daireler çizen köpeğin kurtulamaması üzerine, telefonla tekne sahiplerinden yardım istendi. Bu esnada, olayı gören bir kadın, elbiseleri ile ne soğuk suyu nede dalgaları düşünmeden denize atladı. Yaklaşık 30 metre açıklarda bulunan köpeğin yanına ulaştı. Ardından köpeğe sarılarak karaya çıkardı. Daha sonrasında ise köpeği yakında bulunan bir restoranta teslim etti. Donma tehlikesi geçiren sokak köpeği havlular ile sarılarak soba yanında ısındığı esnada, kurtarıcısı da kurulanmak üzere eve gitti. Çevrede o anları kaydedenlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşması ile birlikte, kahraman kadın bir anda Türkiye gündeme oturdu.

"VİCDAN SAHİBİ OLAN HERKES YAPAR"

Olay esnasında çevredekilerin alkışını alan ve sonrasında ise yayınlanan görüntüler ile Türkiye'nin gönlünde taht kuran kahraman kadın, Veteriner Sinem Öcal'a SABAH ulaştı. Olay anını anlatan Öcal, "Aslında İstanbul'da yaşıyorum. Burada yazlığımız var. Fırsat buldukça geliyorum. Akşam saatlerine doğru ekmek almaya gidiyordum. Sahilde insanların toplandığını ve deniz içerisinde bulunan bir köpeği karaya doğru çağırdıklarını gördüm. Ancak köpek olduğu yerde daireler çiziyordu. Hipotermi geçirdiğini düşündüm. Dayanamadım hemen denize atladım. Vicdan sahibi her insanın yapması gereken şeyi yaptım. Hemen köpeğin yanına ulaştım. Yanına ulaşır ulaşmaz köpek bana sarıldı. Aldığım gibi kıyıya çıktım. Kıyıda insanlar beni alkışla karşıladı. Ama hem ben hem de köpek çok donmuştu. Orada bulunan bir restaurant sahibi bizi misafir etti. Havlu ve soba ile biraz kurulandıktan sonra ben köpeği onlara emanet edip eve geçtim." dedi.

"BEN O CANI KURTARDIM"

Olay anına yaşamış olduğu adrenalin ile hiç donmadığını ifade eden Öcal, " Evde bir süre sonra görüntüler sosyal medyada yayınlanınca, beni tanıyanlar art arda arayıp beni tebrik etti. Ailem ve yakınlarımda yaptığım hareket için beni takdir etti. Ancak ben daha önce söylediğim gibi bunu vicdan sahibi olan herkesin yapması gerektiğine inanıyorum. Ben çocukluğumdan bu yana hayvanları seviyorum. Zaten bu nedenle vetereinerlik mesleğini seçtim. Ancak benim veteriner olmam veya hayvan sevgim bana bu hareketi yaptırmadı. Orada zor durumda olan ve ben yardım etmez isem muhtemelen yitip gidecek bir can vardı. Ben o canı kurtardım. Yine olsa yine yaparım. İyi bir yüzücüydüm. Kendime güvendim ve o canı kurtardım. Gerçi sonradan o köpeğe ulaşmak nasıl olduğunu öğrenmek istedim. Ama ulaşamadım. Buradaki arkadaşlar iyi olduğunu ve kendine gelerek ayrıldığını söylediler" dedi.