SON DAKİKA! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkisini gösteren corona virüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri geliyor. Koronavirüs pandemisinde en fazla risk altındaki yaş grubu olan 20 yaş altı kimseler için devlet tarafından son dakika sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu bağlamda vatandaşlarımız 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Şeklindeki sorularla yoğun araştırmalarını sürdürüyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika sokağa çıkma yasağı kararındaki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler için 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorusuna ilişkin detaylar şöyle;