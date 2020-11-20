SON DAKİKA! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkisini gösteren corona virüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri geliyor. Koronavirüs pandemisinde en fazla risk altındaki yaş grubu olan 20 yaş altı kimseler için devlet tarafından son dakika sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu bağlamda vatandaşlarımız 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Şeklindeki sorularla yoğun araştırmalarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika sokağa çıkma yasağı kararındaki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler için 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorusuna ilişkin detaylar şöyle;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs yeni tedbir genelgesine göre;
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
İşte genelgeden diğer tedbir kararları...
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;