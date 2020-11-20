Son Dakika! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana Türkiye'de etkilerini sürdüren corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda koronavirüs pandemisinin en fazla tehdit ettiği yaş grubu olan 65 yaş üstü kişiler için devlet tarafından sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu bağlamda vatandaşlarımız 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi ile 65 yaş üstü vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve merak edilerek araştırılan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sorusuna ilişkin cevap ve son dakika haberleri şöyle;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs tedbirleri genelgesine göre;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
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