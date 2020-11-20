Son Dakika! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana Türkiye'de etkilerini sürdüren corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda koronavirüs pandemisinin en fazla tehdit ettiği yaş grubu olan 65 yaş üstü kişiler için devlet tarafından sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu bağlamda vatandaşlarımız 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili olarak 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi ile 65 yaş üstü vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve merak edilerek araştırılan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sorusuna ilişkin cevap ve son dakika haberleri şöyle;