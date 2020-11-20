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Son Dakika! saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Ülkemizi 11 Mart tarihinden bu yana etkisi altına alan corona virüs pandemisi ile ilgili olarak son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında en fazla risk grubunda olan 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesi sonrasında vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile ! saatleri ile ilgili olarak 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberlerinden detaylar…

Giriş Tarihi: 21.11.2020 00:09 Son Güncelleme: 21.11.2020 00:09 ABONE OL
Son Dakika! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana Türkiye'de etkilerini sürdüren corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda koronavirüs pandemisinin en fazla tehdit ettiği yaş grubu olan 65 yaş üstü kişiler için devlet tarafından sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu bağlamda vatandaşlarımız saatleri ile ilgili olarak 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi ile 65 yaş üstü vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak ve merak edilerek araştırılan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sorusuna ilişkin cevap ve son dakika haberleri şöyle;

Son Dakika! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs tedbirleri genelgesine göre;

  • Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

İŞTE GENELGEDEN DİĞER TEDBİR DETAYLARI

  • Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
  • Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
Son Dakika! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?
  • İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.
  • 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.
Son Dakika! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Son Dakika! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;


AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

  • İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
  • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
  • Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar
Son Dakika! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?
  • Oteller ve konaklama yerleri,
  • Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
  • Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
  • Üretim ve imalat tesisleri,
  • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
  • Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
  • Sebze/meyve toptancı halleri,
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Son Dakika! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?
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