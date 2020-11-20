SON DAKİKA | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelgesi: 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta dışarı çıkabiliyor, sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

Son dakika 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi… Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası ülkemizde hızla artan vakaları durdurabilmek amacıyla yeni kısıtlama kararları alınmıştı. Bu kısıtlardan biri de yaşlılara uygulanan belirli saatler aralığındaki sokağa çıkma yasağı olmuştu. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? Yaşlılar saat kaçla kaç arası dışarı çıkabiliyor? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesinin detayları…
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL? YAŞLILAR SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİYOR?
65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüsü salgını sürecinin ilk günlerinde uygulanan bu kısıtlama bilindiği üzere normalleşme adımlarıyla kaldırılmıştı. Şimdi ise vakalarda gözle görülür artış yaşanması yasakların yeniden uygulamaya geçmesine neden oldu…
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
Son dakika! İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri | Video