SON DAKİKA | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelgesi: 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta dışarı çıkabiliyor, sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

Son dakika 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi… Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası ülkemizde hızla artan vakaları durdurabilmek amacıyla yeni kısıtlama kararları alınmıştı. Bu kısıtlardan biri de yaşlılara uygulanan belirli saatler aralığındaki sokağa çıkma yasağı olmuştu. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? Yaşlılar saat kaçla kaç arası dışarı çıkabiliyor? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL? YAŞLILAR SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİYOR?

65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüsü salgını sürecinin ilk günlerinde uygulanan bu kısıtlama bilindiği üzere normalleşme adımlarıyla kaldırılmıştı. Şimdi ise vakalarda gözle görülür artış yaşanması yasakların yeniden uygulamaya geçmesine neden oldu…