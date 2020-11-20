Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritasında kırmızı şok!

SON 24 SAATTE 120'DEN FAZLA VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Bakan Koca'nın açıkladığı günlük verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti. Son dakika açıklaması Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.

YATAK DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 50'NİN BİRAZ ÜZERİNDE

Türkiye'de verilere göre toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245'e ulaştı. Hasta sayısı 430 bin 170, vefat sayısı 11 bin 943, ağır hasta sayısı 3 bin 850, aktif hasta sayısı 53 bin 654 oldu. Son dakika verilerine göre yatak doluluk oranı yüzde 54,7 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter profilinden verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4 bin 542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın."

TEDBİRLER BUGÜN BAŞLIYOR

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında duyurulan ve İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında detayları belirlenen koronavirüs tedbirleri, bugün saat 20.00'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

İŞTE KISITLAMALAR

Buna göre Cumartesi gününden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar 13.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek.

Yeni bir karar açıklanana kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı olacak. Ticari alanda üretim, imalat ve tedarik zincirleri kısıtlamadan etkilenmeyecek.