Koronavirüs tedbirlerinde çarpıcı bir son dakika haberi geldi. Haberin kaynağı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı. Bu toplantıda alınan kritik kararların gölgesinde kalan bir ayrıntı ortaya çıktı. Önümüzdeki süreç için bugünkü kararlardan daha ehemmiyetli olduğu dikkat çeken karara göre Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yürürlüğe giren yeni tedbirler işe yaramazsa farklı bir adım atılacak ve bu 2 haftada bir tekrar edecek. İşte son dakika haberinin detayları;