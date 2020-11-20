Son dakika: İslam'a hakaret eden Mehtap Balaban'a istenen ceza belli oldu!

Twitter hesabından İslam Dini'ne yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yaklaşık bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Mehtap Balaban hakkında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. Sanığın yaptığı paylaşımların dış dünyada meydana getirdiği etki ve tepki gözetildiğinde açık ve yakın tehlikenin ciddi bir şekilde ortaya çıktığı anlaşıldığı belirtildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Bakırköy 39.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına bir süre cezaevinde yatıp çıkan tutuksuz sanık Mehtap Balaban ile avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan Mehtap Balaban, paylaşımları kendisinin yaptığını söyledi. Balaban, "Elhamdülillah ben de Müslüman bir insanım. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Dinimiz merhamet dinidir. Kur'an okumayı dahi biliyorum. Benim inancıma göre silah ve Kur'an yan yana durmaz. Bildiğim kadarıyla sadece askerlerin yemin törenlerinde silah ve Kur'an yan yana bulunur. Bunu kastederek militan kişileri hedef alarak böyle bir paylaşım yaptım. Bir baba ve kızın arkadan görüldüğü diğer paylaşımda ise kendi kızgınlığımı yazdım. Bunun mizah olmadığı ve ülkemizin bir sorunu olduğunu dile getirdim. Son dönemlerde tarikat gibi oluşumlar ve küçük çocukları yapılan istismarlar sebebiyle bu paylaşımları yaptım. Benim inancıma göre çocuklara, hayvanlara dokunulmaz. Benim kesinlikle dini değerleri aşağılama gibi bir kastım olamaz. Ne zaman kanalları açsak, bir çocuk istismarı veya cinayeti çıkıyor. İstismar suçlarını işleyen kişilerin çıkıp Müslümanım demesini doğru bulmuyorum. Bu nedenle bu paylaşımları yaptım" diye konuştu. Balaban'ın avukatı da, "Kimse düşüncesinden dolayı cezalandırılamaz. Müvekkilimin attığı tiweetlerde suç unsuru yoktur. Müvekkilim toplumdaki aksaklıkları eleştirmiştir. Özellikle ifade hürriyetinin ihlal edilmesi nedeniyle ülkemiz, yüksek tazminatlara mahkum edilmiştir. Müvekkilimin beraatını istiyorum" dedi.

SAVCI, 1 YIL 9 AYA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mehtap Balaban savunması ve avukatının beraat talebinin ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcının mütalaasına göre 'ATA kızı' isimli sosyal medya hesabından 9 Eylül 2020 günü 'Bir din var ki kuruluşundan itibaren istikrarlı bir şekilde şiddetten hiç taviz vermedi' şeklinde terörizm ve İslam'ı özdeşleştiren bir paylaşımda bulundu. Mehtap Balaban yine bir başka paylaşımında camide namaz kılan erkek ve kız çocuğunun olduğu 'Babacım, hocam donumu indirdi', 'Benim donumu da indiriyor ne var bunda?. Başörtüne dokunmadı değil mi', 'Dokunmadı babacım', 'Sus öyleyse, dinsizleri haklı çıkarma' şeklinde karşılıklı konuşma içerir görsel ile 'Maalesef ki mizah gibi görünse de ülkemizin kanayan en büyür yarası' şeklinde yazı içerir paylaşımda bulundu.

Savcı esas hakkındaki görüşünde sanığın kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda İslam dini ve mensupları hakkında alenen toplumdaki saygınlığı aşağılayacak şekilde paylaşımlarda bulunduğunu, bu paylaşımlarla İslam dine ve mensuplarını itibarsızlaştırmanın hedeflendiğini ve haliyle Müslümanlar arasında haklı bir öfke uyandırdığını belirtti. Cumhuriyet Savcısı, dinsel görüşler ve inançlar söz konusu olduğunda kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan zarar verici ve saygısızlık niteliğindeki ifadelerden kaçınılması gerektiğini esas hakkındaki görüşünde açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, sanık tarafından yapılan paylaşımların dış dünyada meydana getirdiği etki ve tepki gözetildiğinde açık ve yakın tehlikenin ciddi bir şekilde ortaya çıktığı anlaşıldığından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan 6 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mehtap Balaban'ın avukatı, Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı süre istedi. Mahkeme de avukata son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. İddianamede sanığın üzerine atılı suçlamayı değişik zamanlarda birden fazla işlemesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği anlatılıyordu. İddianamede Mehtap Balaban'ın 'zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' ve "zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama'' suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanması talep ediliyordu.