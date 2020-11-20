Son dakika: Koronavirüs aşısında tarihi gelişme! Türkiye'de vatandaşlar üzerindeki denemeler başlıyor! İşte şartlar...

'AŞI, ARALIK AYINDA TOPLUM AŞILAMASINA GEÇİLMESİ NOKTASINDADIR'

Çin aşısının aralık ayında toplum aşılamasına geçilmesi noktasına gelindiğinin altını çizen Prof. Çelen, toplum gönüllülerinde antikor ve PCR testleri negatif olan kişilere önce bir doz, iki hafta sonra da ikinci doz aşının yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Faz 3'ün bu çalışmasında öncelikli olarak bir tarama yöntemi uygulanacak. Antikor ve PCR'a bakılacak. Negatif olan hastaları çağırıp önce bir doz aşı yapacağız, iki hafta sonra da ikinci doz aşısını yapacağız. Sonra da bir yıl süreyle onları takip edeceğimiz bir program olacak. Çin aşısıyla ilgi beklentiler aralık ayının sonuna kadar artık yavaş yavaş çalışma ayağından çıkıp toplum aşılamasına geçilmesi noktasındadır.