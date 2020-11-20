Son dakika: MSB'den Karabağ açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline son verdiği Dağlık Karabağ ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Karabağ'ın 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğu belirtildi, "Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycanın yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

MSB: Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'a girdi. Azerbaycan 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycanın yanında olmaya devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

27 Eylül'de Ermenistan'ın Karabağ'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almasının ardından Azerbaycan harekete geçmişti. Azerbaycan ordusu, Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı ile hızla havadan ve karadan operasyon düzenleyerek, Ermeni ordusunu 45 gün gibi kısa bir sürede bozguna uğratmıştı.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılan anlaşma ile Karabağ özgürlüğüne kavuşmuş, Ermenistan ateşkes gereği bölgeden çekilmeyi kabul etmişti.

Rusya ve Türkiye'nin bölgede belirlenen noktalarda gözetleme ve barışın tesisi çalışmalarını yürütmesi kararlaştırılırken, TBMM'den tezkere geçmişti.