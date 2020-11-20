Son dakika: PYD/YPG'nin 'istihbarat birimi'nden terörist, Ankara'da yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG terör örgütü mensubu, Suriye Halep doğumlu K.A.'nın, Beypazarı ilçesinde olduğu belirlendi. K.A.'nın, terör örgütünün Suriye- Resulayn bölgesinde, sözde 'istihbarat birimi'nde görev yaptığı, 2019 yılında göçmen gibi Türkiye'ye giriş yapıp, Beypazarı'na geldiği ve burada tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.



