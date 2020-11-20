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: Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Bakan Koca'dan flaş açıklama

HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:54 Son Güncelleme: 20.11.2020 12:09 ABONE OL
SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca yasaklara dikkat çekti, kurallara uyulmasını istedi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.

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SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Bakan Koca'dan flaş açıklama
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