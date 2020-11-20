Son dakika! Tekinalp cinayetinin sır perdesi aralandı: Vahşetin arkasından PKK talimatı çıktı

CİNAYET BÖYLE İŞLENDİ

Örgütün ikinci kez öldürme emrini vermesi üzerine terör örgütü PKK mensupları başka bir plan yaparak Salih Tekinalp'e pusu kurdu. Teröristler, 19 Ekim 2014'te, Sinan Tekinalp'in kullandığı ve içerisinde babası Salih Tekinalp'in de olduğu 33 B 3254 plakalı otomobili Suruç ilçesi Aligöre Mahallesi girişindeki köprüde çapraz ateşe tuttu. Saldırıda, Salih Tekinalp ile oğlu hayatını kaybetti.

Son dakika detaylarına ulaşılan olayın faillerinden olan ve İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sabri Dal, Haziran 2020'de Şırnak'ta yurt dışına kaçmaya çalışırken emniyet ve MİT'in ortak çalışmasıyla yakalandı ve tutuklandı. Dal'ın 2013'te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ile birlikte birçok saldırının faili olduğu tespit edildi.