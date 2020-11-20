Son dakika | Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesine son veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kılınan namazının ardından Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere, Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi dün vefat etti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurmuştu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti