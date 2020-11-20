Tarihi Safranbolu evlerinin koruyucuları ‘geyik boynuzları’

UNESCO tarafından 1995 yılında ilçe düzeyinde koruma altına alınan ilk ilçe olma özelliğini taşıyan Safranbolu da 2.000 koruma altında tarihi eser bulunurken bunların Bin 800 nü geleneksel Türk evleri oluşturuyor. Türk geleneksel mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği tarihi konak ve evlerine hem uğur getirmesi hem de kötü gözlerden esirgemesi için saçak altlarına veya giriş kapılarına Geyik boynuzu asıldığını belirten Tarihi ve yazar Aytekin Kuş; "Safranbolu'da bazı simgelerin uğur getirdiği, nazara karşı iyi geldiği söylenir. Bunların en görkemlisi geyik boynuzlarıdır. Evlerin dış cephelerinde üçgen alınlıkta veya evin içlerinde bunu görebiliriz. Bereket ve uğur getiren, nazara karşı bir simgedir. Evlerin 'sigortası' denebilir. Bazılarında da geyik boynuzuna gök boncuk da konulmuştur."

Geyik boynuzlarının yanı sıra güzel görünümlü evlerin alınlarına da Arapça "Allah" yazısı yazılarak hem kem gözlerden sakınmaları hem de görenlerin maşallah denesi hatırlatılmış oluyor.

GEYİK KARABÜK İLİNDE UĞURLU HAYVAN SAYILIR

Her yörenin bir manevi büyüğü vardır. Karabük'ün manevi kurucusu ve sahibi de Bahaddin Gazi Hazretleri kabul edilir. Bahaddin Gazi Hazretleri Horosan'dan Karabük'e gelen bir Allah dostudur.

Rivayete göre Karabük 13 haneli bir köy iken Karabük Köyü Mahallesine yerleşmiş ve burada çobanlık yapmaya başlamıştır. Onun kerametini ortaya çıkartan iki olay ise Karabük Köyü'ne yaptırdığı cami ve Kayabaşı Köprüsü inşasıdır. Bu büyük Allah dostu köprünün mimarı ve ustasıdır. Köprünün ayaklarını bizzat taştan kendisi örer ve Horosan harcı ile bağlar. Köprünün tahtalarını ise dövme demir ile tutturur. Bu çalışmaları yaparken en fazla dikkat çeken olay ise gerekli olan keresteyi geyiklere taşıtmasıdır. Bu nedenle kendisine "Geyikli Baba" denir. Onun bu işleri nasıl yaptığını merak eden köylüler gece-gündüz demeden onu takip ederler ve ağaçları geyikleri taşıttığını görürler. Kerametin ortaya çıkmasıyla halkın teveccühünün arttığını gören bu büyük Allah dostu ahrete hicret etmeye karar verir.

Vefatından bir kaç gün önce evden çıkar ve hanımına; "Şayet üç gün içerisinde eve dönmez isem, danamı peşimden salıverin, o beni bulur" diyerek evden ayrılır. Nihayetinde de öyle olur, bu mübarek zatın naaşı Karabük'e 28 km uzaklıkta ki Dede Yaylası'nda bulunur ve oraya defnedilir. Türbesi ziyarete açıktır. Ayrıca Bahaddin Gazi Vakfı ve Karabük Belediyesi işbirliğinde her yıl "Bahaddin Gazi Anma Günleri" düzenlenir.