Usta kalemlere vefa ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüpsultan Haziresi'ne gitti. Erdoğan burada geçen haftasonu hayatını kaybeden ve pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanan gazeteci Ahmet Kekeç ve yazar Şule Yüksel Şenler'in mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Erdoğan, Kekeç ve Şenler'in mezarları başında dua etti, mezarlara su döktü.Erdoğan daha sonra geçtiğimiz günlerde yanan Vaniköy Camisi'ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan buradan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "Babam Ahmet Kekeç'in 35 yıldır tanıdığı ve candan sevdiği sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eyüpsultan Haziresi'ndeki kabir ziyareti, bizim için zor günlerin güçlü bir tesellisi oldu. Cumhurbaşkanımız, Eyüpsultan'a defin konusu ve sonrasında büyük vefa gösterdi" dedi.