Uyuşturucular motosiklet kaskının içerisinden çıktı!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, motosikletli bir şüphelinin kaskı içerisine saklanmış satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirdi. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Sokak üzerinde motosikletli bir şüpheliyi durdurdu. Üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan Faruk K. isimli şüphelinin motosiklet kaskında da arama yapan polisler, kask içerisine gizlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş 16.14 gram "Metamfetamin" adı verilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 325 lira nakit para ele geçirdi. O anlar polis kamerasına yansıdı. Cep telefonuna incelenmek üzere el konulan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı Veya Ticareti" suçundan hakkında yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Faruk K. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.