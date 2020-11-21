Bahçe çiçekleri nelerdir? Dış mekân bahçe çiçekleri bakımları ve özellikleri

Bahçenizde ya da balkonunuzda güzel görüntülü, hoş kokulu çiçek yetiştirmek istiyorsanız bunun için en güzel seçenek bahçe çiçekleridir. Bahçe çiçeklerinin her biri birbirinden güzel renklere sahip olup sizi bir dünyadan alıp başka bir dünyaya götürmektedir. En stresli anınıza bile sizi gevşetebilir, rahatlamanızı sağlar. Yetiştirmesi de oldukça kolay olan bahçe çiçeklerini hazırladık. Bahçe çiçekleri nelerdir? İşte türlerine göre bahçe çiçekleri…

DAYANIKLI BAHÇE ÇİÇEKLERİ

İşte yaz kış kurumayan bahçe çiçekleri:

Hanımeli

Hercai menekşe / Viola

Çuha çiçeği / Primula

Sıklamen / Cyclamen

Kış tatlısı / Chimonanthus Praecox

Kar topu / Viburnum Tinus Licidum

Ateş dikeni / Pyracantha

Kardelen / Galanthus

Kamelya Çiçeği

Lavanta Çiçeği

Sardunya

Açelya

UZUN ÖMÜRLÜ BAHÇE ÇİÇEKLERİ

Sardunya

Gül

Hanımeli

Leylak

Manolya

Petunya

Frezya

Begonya

Ortanca

HER MEVSİM AÇAN BAHÇE ÇİÇEKLERİ

İşte yıl boyunca açan bahçe çiçekleri:

Hercai menekşe

Çuha

Hercai Menekşe

Kardelen

Kasımpatı veya krizantem

Süs Lahanası

Nergis

Şebboy

Açelya

Atatürk Çiçeği

Yılbaşı Çiçeği

Mum Çiçeği

Sümbül

GÖSTERİŞLİ BAHÇE ÇİÇEKLERİ

Sardunya

Lavanta

Ortanca

Hanımeli

Ezan Çiçeği

Hercai Menekşe

Gül Çeşitleri

Saraypatı

Kadife Çiçeği

Cam Güzeli

KOKULU BAHÇE ÇİÇEKLERİ