Bahçe çiçekleri nelerdir? Dış mekân bahçe çiçekleri bakımları ve özellikleri

Bahçenizde ya da balkonunuzda güzel görüntülü, hoş kokulu çiçek yetiştirmek istiyorsanız bunun için en güzel seçenek bahçe çiçekleridir. Bahçe çiçeklerinin her biri birbirinden güzel renklere sahip olup sizi bir dünyadan alıp başka bir dünyaya götürmektedir. En stresli anınıza bile sizi gevşetebilir, rahatlamanızı sağlar. Yetiştirmesi de oldukça kolay olan bahçe çiçeklerini hazırladık. Bahçe çiçekleri nelerdir? İşte türlerine göre bahçe çiçekleri…
DAYANIKLI BAHÇE ÇİÇEKLERİ
İşte yaz kış kurumayan bahçe çiçekleri:
- Hanımeli
- Hercai menekşe / Viola
- Çuha çiçeği / Primula
- Sıklamen / Cyclamen
- Kış tatlısı / Chimonanthus Praecox
- Kar topu / Viburnum Tinus Licidum
- Ateş dikeni / Pyracantha
- Kardelen / Galanthus
- Kamelya Çiçeği
- Lavanta Çiçeği
- Sardunya
- Açelya
UZUN ÖMÜRLÜ BAHÇE ÇİÇEKLERİ
- Sardunya
- Gül
- Hanımeli
- Leylak
- Manolya
- Petunya
- Frezya
- Begonya
- Ortanca
HER MEVSİM AÇAN BAHÇE ÇİÇEKLERİ
İşte yıl boyunca açan bahçe çiçekleri:
- Hercai menekşe
- Çuha
- Hercai Menekşe
- Kardelen
- Kasımpatı veya krizantem
- Süs Lahanası
- Nergis
- Şebboy
- Açelya
- Atatürk Çiçeği
- Yılbaşı Çiçeği
- Mum Çiçeği
- Sümbül
GÖSTERİŞLİ BAHÇE ÇİÇEKLERİ
- Sardunya
- Lavanta
- Ortanca
- Hanımeli
- Ezan Çiçeği
- Hercai Menekşe
- Gül Çeşitleri
- Saraypatı
- Kadife Çiçeği
- Cam Güzeli
KOKULU BAHÇE ÇİÇEKLERİ
- Yasemin Çiçeği
- Süs İğdesi Çiçeği
- Lavanta Çiçeği
- Arap Yasemini
- Bulgar Gülü
- Yediveren Kokulu Gül
- Melisa Kolonya
- Hanımeli Çiçeği Kırmızı Açan
- Selluka Çiçeği İzmir Sarmaşığı
- Gardenya Çiçeği
- Manolya Çiçeği
- Yasemin Çiçeği Ful Sarılıcı
- Mercan Köşk Bitkisi
- Kayısı Turuncu Renkli Gül
- Leylak
- Datura Boru Çiçeği
- Arap Madagaskar Yasemini
- Beyaz Akasya
- Filbahri Çiçeği
- Çardak Sarmaşık Gül
- Limon Çamı Limon Servi