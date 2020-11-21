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Bahçede çıktı! Sahte alkol yapanlar bitmiyor

İstanbul Silivri’de bir apartmanın bahçe kısmındaki depo ile arabanın içerisinde kaçak ve ele geçirildi. Polis 2  kişiyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:29 ABONE OL
Bahçede sahte alkol çıktı! Sahte alkol yapanlar bitmiyor

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan Mahallesinde bulunan bir apartmanın bahçe kısmındaki depoda ve bir otomobilde kaçak ve sahte alkol ürünlerinin bulunduğu ihbarını aldı. İhbar üzerin harekete geçen ekipler dün saat 13.00-17.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 41 adet farklı markalara ait sahte ve kaçak olduğu tespit edilen alkol ele geçirildi. Şüphelisi olduğu değerlendirilen Enis K., ve Eren K., isimli şahıslar yakalanarak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan Enis K., ve Eren K., isimli şahıslar, adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Bahçede sahte alkol çıktı! Sahte alkol yapanlar bitmiyor
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