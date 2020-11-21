Bakan Ruhsar Pekcan’ın acı günü

KOVID-19 tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci (89), Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tuzla'daki Mercan Yeni Camisi'ndeki cenaza namazına, Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Kadaifci'nin naaşı cenaze aracına taşınırken Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli ve Binali Yıldırım da omuz verdi. Kılınan namazın ardından Kadaifci Tuzla Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.