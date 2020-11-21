Bambu çiçeği bakımı ve özellikleri: Bambu çiçeği nasıl çoğaltılır?

Orta Afrika'ya özgü olan bambu çiçeğinin bilimsel adı "Dracaena Sanderiana" olarak biliniyor. Zambakgiller ailesinden olan bir bitki türüdür. Genellikle evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bambu bitkisi yaklaşık bir metreye kadar boylanır ve 2o cm kadar büyür. Bambu çiçeği yeşil renkli yapraklara sahiptir. Çok su isteyen bir bitki türü gibi görünse de çok fazla suya ihtiyaç duymamaktadır. Evde bambu çiçeği yetiştirmek istiyorsanız, bambu çiçeği bakımı ve özellikleri gibi konulara hâkim olmanız gerek. Bambu çiçeği nasıl çoğaltılır? Detaylı inceleyelim…

BAMBU ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ

Bilimsel adı Dracaena Sanderiana olarak bilinir.

Orta Afrika'ya özgü zambakgiller ailesindendir.

Hindistan ve Uzak Doğu ülkelerinde süs bitkisi olarak yetiştirilir.

1 metreye kadar boylanabilir.

20 cm büyür.

Yeşil renkli yapraklara sahiptir.

Kök kısmı etlidir ve açık renktedir.

Çok su istemez.

Çok fazla bakım istemez.

Kıvrımlı ve yaprak şeklini büyüyünce kaybeder.

BAMBU ÇİÇEĞİ BAKIMI

Bambu çiçeği yetiştirmek istiyorsanız bambu tohumu ya da çelikleme yöntemini kullanmalısınız. Başka bir bambu sürgünlerinden yararlanarak çelikleme yöntemi uygulanır. Ana dal üzerinden çıkan bu sürgün uygun yerinden kesilir. Gövdesinden kesilmiş kısım hava almaması için mumu eritip açık olan yeri kapatabiliriz. Alınan sürgün kısmının alt yaprakları temizlenir. Bir kavanoza 5 cm kadar su ekleyin. Bambuyu içine koyarak bambu köklenene kadar beklemeniz gerekir. Bambu köklenmeye başlayınca su miktarı 10 cm olmalı ve daha geniş bir vazoya alabilirsiniz.

Bambu çiçeği vazosu nasıl seçilir?

Bambu yetiştirmek için dar ve uzun bir vazo tercih edilmesi gerekir. Bambunun boyu uzadıkça vazo bambuyu sabit tutması gerekir.

Bambu çiçeğini saksıya almak için önce toprağı hazırlamak gerekir. Torf, kum ve bahçe toprağını karıştırarak saksının içine ekleyebilirsiniz. Toprağın hava almasını sağlamak içinde çok az ağaç kabuğu eklenebilir. Saksı içinde delikleri olan ve uzun bir saksı tercih edilmelidir. Daha sonra bambu çiçeği saksıya yerleştirilir. Bambu çiçeği aydınlık ve ılık bir ortamda yetiştirilmelidir.

BAMBU ÇİÇEK AÇAR MI?

Bambu çiçek açmaz. Yeşil yaprakları ve uzun boyu ile meşhurdur. İlk başta kıvrımlı ve yapraksı gövdeye sahip olan bambu, büyüdükten sonra kıvrımlı yapısını kaybeder.

BAMBU ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Bambu çiçeği çelikleme yöntemi ile çoğaltılır. Bir bambu bitkisinin sürgünlerinden birini keserek içi su dolu bir kabın içine konur. Yaklaşık 3-5 cm suyun içerisine konulduktan sonra bambu çiçeğinin köklenmesi beklenir. Köklendikten sonra daha uzun bir vazoya alınır. Su miktarı arttırılır. Köklenme işlemi tamamlandıktan sonra uygun bir saksıya alınır.

Bahçe çiçekleri nelerdir? Dış mekân bahçe çiçekleri bakımları ve özellikleri