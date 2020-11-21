Çaldığı motosikleti satarken yakalandı

Kocaeli Kandıra İlçesi yedi emin otoparkında bulunan bir motosikleti çalan B.T isimli şahıs, sattığı motosikleti satmak amacıyla getirdiği Kandıra Sanayi Sitesinde yakalandı.

Kocaeli Kandıra İlçesinde bulunan Yaşa Yedi Emin Otoparkında meydana gelen olayda, bir kaza için iş yerinin kapısını çekerek olay yerine giden çalışanlar, geri döndüklerinde otoparkta bulunan motosikletlerden birinin çalındığını fark etti.

Yapılan kamera incelemesinde, kendilerini gözetleyen ve iş yerinden ayrılmalarının hemen akabinde oldukça sakin tavırlar ile iş yerine gelip kapıyı açan ve içeri girdikten sonra motosikletlerden birini alarak yine oldukça sakin tavırlar ile olay yerinden ayrılan bir kişi olduğu tespit edildi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine, olayı gerçekleştiren kişinin yaşı küçük B.T olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu B.T Kandıra Sanayi Sitesinde Motosikleti satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Motosiklet yedi emin otoparkına teslim edilirken, gözaltına alınan B.T sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.