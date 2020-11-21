Diyarbakır’da büyük operasyon

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkezli Şırnak, İzmir, İstanbul ve Adıyaman illerindeki birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 24'ü avukat 72 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin koronavirüs pozitif oldukları gerekçesiyle alınmadığı operasyonlarda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, toplam 165 adet fişek, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap, doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.