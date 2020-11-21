Bugün Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi ile 21 - 22 Kasım 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?

11 Mart 2020 tarihinden günümüze kadar geçen süre içerisinde ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Türkiye'de vaka ve ölü sayısı bazında meydana gelen gözle görülür artış sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanarak kısıtlama getirilen yerler açıklanmıştı. Durum böyle olunca vatandaşlarımız hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. Peki, 21 - 22 Kasım sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 21-22 Kasım sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımız tarafından merak edilen Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? - 21 - 22 Kasım sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak? Soruları ve diğer tüm son dakika haberlerine ilişkin detaylar şöyle;