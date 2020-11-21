Bugün Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi ile 21 - 22 Kasım 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?

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Bugün açık mı? İçişleri genelgesi ile 21 - 22 Kasım 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana ülkemizde etkisini gösteren corona virüs pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda ülkemizde vaka ve ölü sayıları bazında yaşanan artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamalara ilişkin genelge yayımlandı. Hal böyle olunca vatandaşlarımız hafta sonu açık mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 21 - 22 Kasım sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak? İşte son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 21.11.2020 07:30 Son Güncelleme: 21.11.2020 07:33 ABONE OL
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi ile 21 - 22 Kasım sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?

11 Mart 2020 tarihinden günümüze kadar geçen süre içerisinde ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Türkiye'de vaka ve ölü sayısı bazında meydana gelen gözle görülür artış sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanarak kısıtlama getirilen yerler açıklanmıştı. Durum böyle olunca vatandaşlarımız hafta sonu açık mı? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. Peki, 21 - 22 Kasım sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 21-22 Kasım sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımız tarafından merak edilen Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? - 21 - 22 Kasım sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak? Soruları ve diğer tüm son dakika haberlerine ilişkin detaylar şöyle;

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi ile 21 - 22 Kasım sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre;

  • Hafta sonu boyunca fırınlar normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaktır. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi ile 21 - 22 Kasım sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?

Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar

  • İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi ile 21 - 22 Kasım sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?
  • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
  • Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
  • Oteller ve konaklama yerleri,
  • Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
  • Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi ile 21 - 22 Kasım sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?
  • Üretim ve imalat tesisleri,
  • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
  • Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
  • Sebze/meyve toptancı halleri.
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Bugün Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi ile 21 - 22 Kasım 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılacak - kapanacak?
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