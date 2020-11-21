İşi iller bankası yaptı, paraları o kaptı

İller Bankası, Çanakkale'nin Kepez Beldesi Belediyesine, 6 bin dairenin bulunduğu Hamidiye mahallesinin, Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla 2014 yılında temeli atılan, kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarını tamamlaması için 11 milyon ödenek sağladı. Paranın 5,5 milyon lirasını hibe olarak veren İller Bankası, geri kalanı ise eşit taksitlere bölerek kredilendirdi. Ancak, CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan binlerce konuta kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları için bin 800 TL ile 11 bin TL arasında katkı payı çıkardı. Evlerine gelen astronomik katkı bedeli tebligatlarıyla çılgına dönen ev sahipleri konuyu yargıya taşıdı.

AK Parti Kepez Belediye Meclis Üyesi Vildan Uysal, "Yasalara göre ruhsat aşamasında ev sahipleri bu bedelleri ödüyor. Çünkü belediyeler alt yapı hizmeti götüremediği yerlere inşaat ruhsatı veremezler. Bina yapıldıktan sonra oradan ev alan vatandaştan ikinci bir kez katılım payı talep edilemez. Katılım payı da arsa veya dairenin emlak vergisi tutarının yüzde 2'sini geçemez. Götürülen hizmetin bedeli hesaplanırken alınan hibeler varsa bunlarında düşülmesi gerekir" dedi.

Kendisi de CHP'li olan eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'da, "Kasada para kalmayınca eski defterler açılırmış. Başkanın yaptığı bu hesap. Başkanın adil olması gerek. Kanun emlak vergisi tutarının yüzde 2'diyor. Yüzde 50'si hibe ile yapılan yapıldıysa, maksimum oranın altında tutulması gerekirdi. Bu yüzde bir olur, yüzde 0.5 olur. İnsaflı olmak gerek" dedi. Birol Arslan ise çareyi reklam panolarında, "Yasal zorunluluk bilgilendirmesi" yapmakta buldu.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH