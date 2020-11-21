Kapadokya her mevsim çok güzel!

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen peribacaları, sıcak hava balonları, vadileri ve kayadan oyma otelleri ile dünyaca ünlü Kapadokya, turistleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Dünya sıcak hava balon merkezi konumundaki Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balonları yılın her mevsimi turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sonbahar döneminde Rus ve Ukraynalı turistlerin yoğunluk oluşturduğu Kapadokya'da balon turuna katılan turistler bugün sisli hava sürprizi ile karşılaştı.

Peribacaları ve vadilerdeki ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerindeki sisli hava, balonların gökyüzüne yükselmesiyle fantastik bir manzaraya kavuştu.

Universal Sıcak Hava Balon Firmasının pilotu Ferhat Erdoğan, Kapadokya'da sıcak hava balonlarının sonbahar ve kış döneminde alışılmışın dışında bir manzarada uçtuğunu söyledi.

Mevsim koşulları itibariyle ortaya çıkan sisli havanın bölgeye ayrı bir güzellik kattığını belirten Erdoğan, "Kapadokya dünyada sıcak hava balonlarının en yoğun uçuş gerçekleştirdiği yer. Her yıl binlerce turisti Kapadokya semalarında gezdiriyoruz. Bugün ise sisli hava peribacalarının esrarengiz havasına ayrı bir güzellik kattı. Turumuza katılan turistler bu manzaraya hayran kaldı." diye konuştu