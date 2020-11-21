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Kardeş katili 4 yıl kaçabildi!

’te, 4 yıl önce 13 yaşındaki kız kardeşini öldüren ağabey, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:28 ABONE OL
Kardeş katili 4 yıl kaçabildi!

Gaziantep'te 4 yıl önce 13 yaşındaki kız kardeşini öldürmek suçlamasıyla aranan zanlı, arazide saklandığı kulübede yakalanarak tutuklandı.

Şehitkâmil İlçesine bağlı Yayıktaş Mahallesi'nde 4 yıl önce 13 yaşındaki kız kardeşi M.Y'yi tabanca ile öldürdükten sonra kaçan şüpheli Battal Yaşar'ı (42) yakalamak için çalışmalarını sürdüren jandarma şüphelinin köyde saklandığı ve zaman zaman çıkarak şehirde inşaatlarda çalıştığı yönünde bilgiye ulaşınca özel bir ekip kurdu.

Şehitkâmil İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, zanlının köydeki ailesi ve yakınlarını teknik takibe alarak yaptığı çalışma sonucunda şüphelinin ailesine ait arazide bulunan bir kulübede saklandığını tespit edince operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Battal Yaşar çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kardeş katili 4 yıl kaçabildi!
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