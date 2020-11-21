Mehmetçik, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve EYP temizliği yapacak

Kayseri'de yeni havalimanı yeni terminal binasının temel atma töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin TBMM'de kabul edilen teskerenin ardından önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a intikal edeceğini ve Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve EYP temizliği yapacağını söyledi.

Kayseri Erkilet Havaalanı'nda düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Türkünün 30 yıldan beri çektiği cefaya ve Ermenistan'ın işgaline Azerbaycan'ın kahraman ordusunun son verdiğini söyledi. Türkiye daima Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Hiçbir şekilde Azerbaycan ordusu oradaki bölgeyi şehirleri yakıp yıkmadı. Bazıları bu olayı son derece çarpık bir şekilde takdim ediyorlar.Tam tersine Ermenistan bütün yerleşim birimlerini yakıp yıkmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü ezayı cefayı 30 yıl boyunca yaptılar. Hatta 17 Haziranda bunu daha da ileri götürmek suretiyle oradaki diğer toprakları da Tovuz da dahil işgal etmeye teşebbüs ettiler. Buna karşılık Azerbaycan ordusu dur dedi ve sonunda da çok şükür bu noktaya gelindi" dedi.

MEHMETÇİK MAYIN VE EYP TEMİZLİĞİ DE YAPACAK

Azerbaycan ile yakın işbirliği içinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; " TBMM'nin verdiği karar çerçevesinde Mehmetçik, resmen Azerbaycan'a gitmek için çalışmalarını tamamladı ve önümüzdeki günlerde bölgeye intikal edecek. Oradaki en önemli konulardan biri de insani konular. Ermenistan her tarafı yakıp yıktı bunların hepsi tespit edildi. Yapılabilecek her türlü kabalığı barbarlığı yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. İlaveten giderken de geriye bir sürü mayın ve patlayıcı bırakmak suretiyle bundan sonra gelecek çoluk çocuk, kadın, kız kim varsa hepsinin hayatına kastediyorlar. Türkiye'den gidecek Mehmetçik bu konuda da Azerbaycanlı kardeşlerimize gerekli yardımı sağlayacak. Oradaki bu mayınları ve patlayıcıları toplayıp etkisiz hale getirmek suretiyle kardeşlerimizin herhangi bir şekilde zarara ve ziyana uğramasını önlemeye çalışacağız. Ülkemizde ve tüm kardeş coğrafya da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu