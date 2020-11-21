Son dakika haberi: Sahte pasaportlu kadın terörist yakayı böyle ele verdi

BÖLÜCÜ ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Brezilya'ya gitmek üzere havalimanına gelen ve sahte pasaport ibraz eden kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen bir soruşturmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan 27 yaşındaki bölücü terör örgütü PKK şüphelisi Helin D. olduğu ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN ÖNCE BREZİLYA SONRA AVRUPA

PKK'lı kadın teröristin, emniyetteki ifadesinde, sözde örgüt yöneticilerinden aktarılan emir ve talimat doğrultusunda cezaevine teslim olmamak için yurt dışına kaçmaya çalıştığını söyledi.

Bölücü örgüt üyesi Helin D.'nin, yurt dışına çıkışta dikkat çekmemek için ilk olarak Brezilya'ya, daha sonra da kendilerine kucak açan Avrupa ülkelerine geçiş yapmayı planladığını söylediği ileri sürüldü.

TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen PKK'lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sahte pasaportla yakalanan Helin D'nin emniyetteki ifadesinde cezaevine girmemek için kaçtığı ve dikkat çekmemek için önce Brezilya ya ardından da Avrupa ülkelerine geçeceğini söylediği ileri sürüldü. Helin D. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.