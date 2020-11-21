Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonu:8 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü FETÖ'yr yönelik düzenlenen operasyonu 8 asker gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve irtibatları tespit edildi. Haberleştikleri tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Kasım günü operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen operasyonda 2 Üsteğmen, 5 Astsubay ve 1 Uzman Çavuş olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.