65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi: Saat kaçla kaç arası yasak var, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

Son dakika haberler… 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla beraber yeniden uygulamaya geçti. Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleşen kabine toplantısı ardından yeni tedbir kararları bir bir duyurulmuştu. Bu kapsamda kısıtlamaların dün akşam saat 20.00 itibarıyla uygulama geçmesiyle beraber vatandaşlar bu yaş grubuna uygulanacak olan kısıtlama saatleriyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? 65 yaş üstü saat kaçta kaç arası sokağa çıkabilir? İşte yaşlılar için uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri…

SON DAKİKA | 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL, SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİRLER?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesi içerisinde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerine de değinilmiş ve uygulanan kısıtlamanın saatlerinde değişikliğe gidildiği bildirilmişti. Salgında en büyük risk grubu olarak gösterilen bu yaş grubu gün içerisinde 3 saatlik bir zaman diliminde dışarı çıkabilecek…