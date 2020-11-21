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son dakika genelgesi: Saat kaçla kaç arası yasak var, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanmaya başlayan genelgesi tarafından son dakika haberi olarak duyurulmuştu. Kısıtlama kapsamındaki yaş grubuna hafta içi ve hafta sonu belirli saat aralıklarında dışarı çıkmalarına izin verileceği bildirildi. Buna göre; vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? 65 yaş üstü vatandaşlar saat kaçla kaç arası sokağa çıkabilir? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili son dakika genelgesinin detayları…

Giriş Tarihi: 21.11.2020 07:38 Son Güncelleme: 21.11.2020 07:38 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi: Saat kaçla kaç arası yasak var, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

Son dakika haberler… 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla beraber yeniden uygulamaya geçti. Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleşen kabine toplantısı ardından yeni tedbir kararları bir bir duyurulmuştu. Bu kapsamda kısıtlamaların dün akşam saat 20.00 itibarıyla uygulama geçmesiyle beraber vatandaşlar bu yaş grubuna uygulanacak olan kısıtlama saatleriyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? 65 yaş üstü saat kaçta kaç arası sokağa çıkabilir? İşte yaşlılar için uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri…

SON DAKİKA | 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL, SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİRLER?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesi içerisinde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerine de değinilmiş ve uygulanan kısıtlamanın saatlerinde değişikliğe gidildiği bildirilmişti. Salgında en büyük risk grubu olarak gösterilen bu yaş grubu gün içerisinde 3 saatlik bir zaman diliminde dışarı çıkabilecek…

Son dakika İçişleri genelgesi: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi

"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."

Son dakika İçişleri genelgesi: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi: Saat kaçla kaç arası yasak var, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?
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