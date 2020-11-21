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Son dakika: Başkan Erdoğan 12. 'na video mesaj gönderdi

Son dakika: Başkan 12. 'na video mesaj gönderdi

Giriş Tarihi: 21.11.2020 19:05 Son Güncelleme: 21.11.2020 19:42 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj gönderdi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk.

Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Hiçbir ülkenin, günümüz dünyasında güvenlik meselelerine coğrafi uzaklık-yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur.

Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık.

Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz.

Detaylar gelecek...

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Son dakika: Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj gönderdi
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