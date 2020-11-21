SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'ne dakikalar kala dikkat flaş mesaj!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans ile katılacağı G-20 Liderler Zirvesi öncesi bir mesaj yayınladı. Erdoğan, video mesajda G-20 Zirvesi'nin sorumluluğunun koronavirüs salgını nedeniyle arttığına dikkat çekti. Erdoğan, "algın, din, dil, ırk ayrımı olmadan büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır. Riyad Zirvesinde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır." dedi.

"HEPİMİZ İNSANLIK AİLESİNİN ÜYELERİYİZ"

Erdoğan G-20 Liderler Zirvesi öncesi gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

Saygı değer liderler, kıymetli dostlarım sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygular ile selamlıyorum. Bu yılki G-20 Liderler Zirvemizi ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlemek zorundayız. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın, ekonomiden, ticarete, eğitimden, beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın, din, dil, ırk ayrımı olmadan büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır.

Son dakika: Başkan Erdoğan'da G-20'ye dakikalar kala flaş mesaj

"156 ÜLKE, 9 ULUSLARARASI KURULUŞUN YARDIM TALEPLERİNE MÜSPET YANIT VERDİK"

Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun yardım taleplerine müspet yanıt vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur.

Koronavirüs salgınının dünyanın en büyük ekonomilerini bir çatı altında bulunduran G-20'nin sorumluluğu ve önemini artırdığına da inanıyorum.

"G-20 İLE İLGİLİ BEKLENTİLERİN KARŞILANMASINDA DA ETKİLİ OLACAKTIR"

Riyad Zirvesinde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır. Küresel bir salgın karşısında küresel dayanışmanın önemini çok daha iyi anladığımız dönemde gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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