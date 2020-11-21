Son dakika: DHKP-C’nin aranan teröristi yakalandı! Operasyonda 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DHKP-C Terör Örgütü Faaliyetlerinin Deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Sarıyer İlçesi Küçük Armutlu Bölgesinde bulunan 20 adrese yönelik hava destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde R.Ş., B.G., H.Y., E.Ç., E.Y. ve F.G. isimli toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan F.G. isimli şahsın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", E.Ç. isimli şahsın "Kamu Malına Zarar Verme" suçundan "Aranıyor" oldukları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 Adet Telsiz, 45 adet havai fişek, 1 adet 1450 gr ağırlığında çeşitli kimyasal maddeler ve bilyalarla güçlendirilmiş EYP ve 2 adet örgütsel içerikli yasadışı pankart ele geçirildi.