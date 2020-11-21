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| 'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni

Yerli ve milli enerji politikası kapsamında 'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını sürdüren Türkiye'den yeni bir hamle geldi. haberine göre; Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni ilan edildi.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 12:04 Son Güncelleme: 21.11.2020 12:15 ABONE OL
Son dakika | Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX

Son dakika haberi: Türkiye'den Doğu Akdeniz için yeni bir adım geldi. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi. Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır. Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

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Son dakika | Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX
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