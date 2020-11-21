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: 'ndan yeni NAVTEX sonrası açıklaması

haberine göre; sosyal medya hesabından ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklama, NAVTEX kararının hemen ardından geldi. Oruç Reis'in bugüne kadar topladığı veri ve bundan sonra toplayacağı sismik veri miktarı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:45 ABONE OL
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yeni NAVTEX sonrası Oruç Reis açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, bugün yayımlanan yeni Navtex (denizcilere duyuru) ile birlikte 2 bin 806 kilometre daha sismik veri toplayacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Oruç Reis gemisinin 10 Ağustos'ta, "Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi" kapsamında sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.

Geminin bugüne kadar söz konusu sahada 8 bin 149 kilometre sismik veri topladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de başladığı 'Demre 2B Sismik Veri Toplama Projesi' kapsamında, bugüne kadar toplam 8 bin 149 kilometre veri topladı. Bugün yayınlanan Navtex ile birlikte, 2 bin 806 kilometre ilave veri daha toplanarak çalışmalar 29 Kasım'da tamamlanacak."

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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yeni NAVTEX sonrası Oruç Reis açıklaması
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