SON DAKİKA | 21 Kasım Şuan sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak başladı mı, bugün saat kaçta ve ne zaman başlayacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Son dakika haberler… Bugün belirlenen saatte başlayacak olan sokağa çıkma yasağı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaş yasağın başlayacağı saatle ilgili olarak araştırmalarını gerçekleştirirken İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesinde tüm detaylara yer verilmişti. Buna göre; Şuan sokağa çıkma yasağı var mı, başladı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte Bakanlık tarafından yayımlanan son dakika genelgesinin detayları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: 21 KASIM BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlama süreci geçtiğimiz akşam 20.00 itibarıyla başlarken kısıtlamalardan biri olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise bugün uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren konuya dair detaylı araştırmaya çıktı.

İşte yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinin detayları;