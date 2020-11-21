SON DAKİKA | 21 Kasım Şuan sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak başladı mı, bugün saat kaçta ve ne zaman başlayacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Son dakika haberler… Bugün belirlenen saatte başlayacak olan sokağa çıkma yasağı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaş yasağın başlayacağı saatle ilgili olarak araştırmalarını gerçekleştirirken İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesinde tüm detaylara yer verilmişti. Buna göre; Şuan sokağa çıkma yasağı var mı, başladı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte Bakanlık tarafından yayımlanan son dakika genelgesinin detayları…
Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlama süreci geçtiğimiz akşam 20.00 itibarıyla başlarken kısıtlamalardan biri olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise bugün uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren konuya dair detaylı araştırmaya çıktı.
İşte yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinin detayları;
İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
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Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.
BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA PAYLAŞIM: SOKAK KISITLAMASI YARIN
İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.